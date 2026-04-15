Prema zvaničnom saopštenju policije, službenici I Policijske stanice Rijeka sproveli su kriminalističko istraživanje nad I. D. (39), državljaninom Hrvatske, zbog krivičnog dela omogućavanja uživanja droge.
Istragom je utvrđeno da je muškarac u popodnevnim časovima 12. aprila, u stanu na području Rijeke, ženi dao na konzumaciju amfetamin, poznat kao „spid“. Tokom uzimanja droge, pri čemu je povukla „tri linije“, ženi je iznenada pozlilo, nakon čega je preminula na licu mesta.
Iz policije navode da je, nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni predat pritvorskom nadzorniku. Međutim, kako piše portal Burin, Državno tužilaštvo zasad nije zatražilo određivanje istražnog zatvora za osumnjičenog, niti su mu izrečene mere zabrane. To znači da se muškarac trenutno brani sa slobode, dok se istraga nastavlja.
Slučaj je i dalje otvoren, a tačan uzrok smrti biće poznat nakon obavljene obdukcije.
