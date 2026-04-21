Fotografije ovog događaja brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne reakcije.

Foča i Šćepan Polje povezuje put koji je i ranije bio poznat po lošim uslovima i bezbednosnim problemima.

„Redovno stanje“ na putu, tvrdi poslanik

Đorđe Vučinić objavio je fotografije na društvenoj mreži Facebook uz komentar:

„Na putu Foča – Šćepan Polje stanje redovno: oprasila se krmača.“

Ova situacija dodatno je skrenula pažnju na stanje infrastrukture u ovom delu Republike Srpske.

Odron dodatno pogoršao situaciju

Kako je naveo Vučinić, problemi se ne završavaju samo na ovom putnom pravcu. Na deonici između Foče i Miljevine došlo je do odrona koji je zatrpao put, što dodatno otežava saobraćaj.

Reakcije i politički kontekst

U objavi je pomenuta i odluka Vlade Republike Srpske, koja je istog dana predložila da Foča dobije status grada, i to po hitnoj proceduri.

Ova odluka izazvala je različite komentare u javnosti, posebno imajući u vidu stanje infrastrukture i svakodnevne probleme na putevima u tom području.

Problem putne infrastrukture u fokusu

Ovaj događaj ponovo je otvorio pitanje bezbednosti i održavanja puteva, posebno na relaciji Foča – Šćepan Polje, koja je jedna od važnijih saobraćajnica u regionu.

Iako scena sa krmačom deluje neobično, mnogi smatraju da je to samo još jedan pokazatelj ozbiljnijih problema na terenu.