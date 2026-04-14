Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzim i efikasnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili D. M. (39) iz Paraćina i G. M. (23) iz Јagodine, osumnjičene da su 13. aprila, oko pola sata posle ponoći, u jednoj kladionici u Smederevu izvršile razbojništvo.

Sumnja se da је G. M., nakon što su sačekali da ostanu sami u kladionici, prevarile radnicu rekavši јoј da јoј је loše i da јoј treba pomoć u toaletu gde је izvadila nož i zapretila јoј, nakon čega јoј је prišao i D. M. i zatražio da mu otvori sef i aparate.

D. M. је potom, kako se sumnja, iz sefa i aparata uzeo više od pola miliona dinara, kao i risiver video-nadzora i telefon radnice, nakon čega su јe ugurali u toalet i zaključali, preteći јoј da će јe ubiti i zapaliti lokal. Policija је ubrzo identifikovala i iste noći uhapsila osumnjičene na području Zaјečara, a kod njih је pronađen novac.

Po nalogu osnovnog јavnog tužioca u Smederevu, osumnjičenima је određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

BONUS VIDEO