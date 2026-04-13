Policijskoj stanici Visoko 12. aprila 2026. godine u 13:50 časova prijavljena je teška krađa koja se dogodila u ulici Musala, u hotelu „Piramida sunca“.

Prema informacijama iz policije, tom prilikom je otuđena neutvrđena količina prehrambenih proizvoda, kao i hemijska sredstva za čišćenje.

Brzom reakcijom policijskih službenika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ovo krivično delo, slobode je lišeno lice N. S. (1985) iz Sarajeva. Osumnjičeni je zadržan u prostorijama za zadržavanje, gde je nad njim u toku kriminalistička obrada.

Dalji rad na dokumentovanju krivičnog dela je u toku.

