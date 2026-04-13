Telo muškarca pronađeno je sinoć oko 23 sata u stanu na području Šestinskog trga u Zagrebu. Policija sumnja da je reč o nasilnoj smrti, a osoba koja se povezuje s time je pod nadzorom policije.

Prema nezvaničnim informacija hrvatskog portala 24 sata, policija navodno sumnja da je žrtva državljanin Bosne i Hercegovine (22). Identitet još nije zvanično potvrđen.

-Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati - navodi pomenuti portal.

Telo ubijenog mladića prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.

Kriminalističko istraživanje je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja ovog zločina.

