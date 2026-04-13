Incident se dogodio u Fažani, u Istri, gde je napadač nasrnuo na dvojicu Srba.

Prema informacijama policije, napad se odigrao 11. aprila oko 17 časova u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu svetog Kuzme i Damjana. Nakon kraće rasprave, osumnjičeni je nožem povredio muškarca (34), kojeg je odranije poznavao.

Posle toga je napustio mesto događaja, ali je ubrzo, u Brionskoj ulici, ponovo napao, ovog puta drugog državljanina Srbije (47), koji mu je takođe bio poznat.

Obojica povređenih hitno su prevezena u bolnicu u Puli, gde su zadržani na lečenju zbog teških telesnih povreda, a lekari se bore za njihove živote, navodi policija.

Za sada nije poznato šta je bio motiv napada, dok istražitelji pokušavaju da utvrde da li postoji povezanost između žrtava i šta je prethodilo ovom nasilju.

Policija je ubrzo nakon prijave locirala i privela osumnjičenog, koji je po okončanju kriminalističke obrade, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske.

