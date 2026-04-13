Državljanin Crne Gore Ivan Lješković (33) uhapšen je juče u Sloveniji, po međunarodnoj poternici podgoričkog Interpola.

Protiv njega se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovanje sumnje da je počinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu.

"I.Lj. se sumnjiči da je ova krivična dela izvršio na način što je, kao član organizovane kriminalne grupe (OKG), sprovodio kriminalne aktivnosti – prenošenje cigareta kao robe čiji je promet ograničen preko carinske linije, uz izbegavanje carinskog nadzora, te da je, kao član OKG, potom učestvovao u prodaji cigareta, kao i rasturanju, prikrivanju i krijumčarenju ove robe iz Slobodne carinske zone Luka Bar za države regiona i EU", saopštila je Uprava policije.

Sledi dalja komunikacija između crnogorskog i slovenačkog Interpola, radi ekstradicije uhapšenog Crnoj Gori.