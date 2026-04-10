Jedan od najmisterioznijih slučajeva dogodio se u SAD-u i nažalost vezuje se za malog dečaka! Pre više od 60 godina pronađeno je telo prekriveno modricama mališana u kutiji, zbog čega se ceo slučaj pamti kao „Slučaj dečaka iz kutije“ (The Boy in the Box).

Davne 1957. godine u gradu Filadelfiji u SAD-u pronađeno je telo dečaka staro između četiri i šest godina. Nad mališanom je prema svim pokazateljima bilo izvršeno stravično zlostavljanje - dečak je bio sav u modricama i prelomima i ležao je u kutiji. Neko ga je usmrtio stavio u kutiju i bacio u zapušteni deo grada. Crno bela fotografija na kojoj se vide dve male nogice koje vire iz kutije i 60 godina i više potresa ljude širom sveta.

- Dečak je bio nag, neuhranjen i imao je brojne povrede pa čak i posekotine. Golo malo telo bilo je umotano u ćebence u kutiji - navodili su izvori za medije.

Pored toga što je tako nasilno ugašen život dečaka, za sve ove godine i decenije nije se znao identitet deteta, kao ni ubice. Niko nije znao ko je dečak, odakle je došao, ko su njegovi roditelji. Cela polovina dvadesetog veka ali i početak 21. veka ovaj slučaj simbolizovao je pravu misteriju.

Međutim, nedavno 2022. savremenom tehnologijom i DNK analizom navodno je utvrđeno ko bi mogao da bude dečak. Identifikovan je kao Džozef Avgust Zareli. Na konferenciji za novinare, policija je saopštila da neće objaviti ime dečakovih roditelja i odbila je da kaže ko je odgovoran za njegovu smrt.

Međutim, istraga i dalje traje, mnogo toga još nije poznato, a mnogi dovode u sumnju da li je uopšte taj mrtvi dečak bio pomenuti Džozef.

Malecki je sahranjen davnih pedesetih godina na groblju sa nadgrobnim spomenikom na kojem piše „ Nepoznato dete Amerike“.

