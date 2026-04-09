Grčki premijer Kirjakos Micotakis izjavio je da je neprihvatljivo da brodovi plaćaju naknadu za prolazak kroz Ormuski moreuz kako je predložio Iran, ocenivši da bi takav potez predstavljao opasan presedan za slobodu plovidbe.

Micotakis je podsetio da je plovidba kroz Ormuski moreuz uvek bila slobodna i poručio da se takva praksa mora nastaviti.

Bela kuća saopštila je ranije da je američki predsednik Donald Tramp izneo je ideju da Sjedinjene Američke Države zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak.

Zvanični Teheran prethodno je predložio je plaćanje naknade za bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuz.

Rat u Iranu ugrozio je luke u Persijskom zalivu i poremetio globalnu trgovinu koja se odvija kroz Ormuski moreuz, kojim se transportuje petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Grčka ima najveću trgovačku flotu na svetu po kapacitetu za prevoz tereta i predstavlja dominantnu silu u globalnom pomorskom transportu.

Prema podacima iz 2023. godine, grčki brodovlasnici kontrolišu oko 21% svetske tonaže (kapaciteta nosivosti).