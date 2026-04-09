Krivično veće Višeg suda u Leskovcu danas je, nakon što je podignuta optužnica za teško ubistvo protiv okrivljenog Dalibora Demirovića (43) iz Pečenjevca, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora do 14. aprila ove godine, odredilo pritvor u trajanju od 30 dana, koji počinje od dana njegovog otpuštanja iz ustanove za izvršenje krivičnih sankcija.



Demiroviću se stavlja na teret da je 3. novembra prošle godine, u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u Pečenjevcu lišio života vanbračnu suprugu Katarinu Gligorijević (36) koju je prethodno zlostavljao. Nesrećna žena je protiv njega, u više navrata, od februara 2024. do septembra prošle godine, podnosila prijave za nasilje u porodici zbog kojih su mu izricane zakonske mere.

Sud je saopštio da je Demirović svojoj žrtvi zadao više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela i da joj je tako naneo tešku telesnu povredu, a da je njena smrt nastupila nakon što je šakama stezao za vrat. On je potom odvukao do zamrzivača, iz koga je izvadio kese sa namirnicama, skinuo joj odeću i njeno nago telo, sa delom garderobe ubacio u zamrzivač.

Telo je prekrio kesama sa smrznutim namirnicima, a ostali deo njene odeće bacio u kantu za otpatke. Potom je pobegao sa lica mesta, a policija ga je pronašla i uhapsila, tri dana kasnije, u napuštenoj porodičnoj kući u Pečenjevcu. On se odmah potom našao u zatvoru jer je ubistvo počinio izdržavajući kaznu u kućnim uslovima, noseći nanogicu koju je skinuo prilikom bekstva.

