Nemanja R. (30), osumnjičen da je ubio Uglješu T. (58) u njegovoj kući kod Surčina, posle zločina seo je u automobil žrtve i dao gas, a ubrzo potom se velikom brzinom zakucao u veliki betnoski krst na kružnom toku i poginuo na licu mesta.

Na mestu nesreće i dalje je rasuta srča, vidljivi su delovi automobila u kom je osumnjičeni za ubistvo poginuo, kao i prosuto ulje i nafta iz uništenog vozila.

Smrskana su i oborena dva saobraćajna znaka, a na betonskom krstu vidljivi su tragovi od udarca. Na mestu udesa je bilo i nekoliko flašica alkohola, za koje se pretpostavlja da su ispale iz automobila prilikom jurnjave i strahovitog udarca. Naime, sumnja se da je Nemanja R. u betonski stub udario u alkoholisanom stanju.

Očevici navode da su iz smrskanog vozila izvlačili mladića koji nije davao znake života. Vozači obilaze mesto smrti u neverici posmatrajući mesto pogibije čoveka koji je prethodno počinio stravičan zločin.

Podsetimo, sumnja se da su žrtva i osumnjičeni kobnog dana zajedno pili, nakon čega je došlo do svađe i zločina. Nemanja R. je potom pobegao sa adrese automobilom "opel", koji je pripadao žrtvi.

Navodno, ubica je žrtvu likvidirao hladnim oružjem, a potom preko tela prebacio krevet.

BONUS VIDEO