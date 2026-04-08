Blokaderi su očigledno došli u fazu potpunog nervnog sloma – umesto argumenata i političkog dijaloga, sve češće pribegavaju uvredama, vikanju i čak otvorenim kletvama.

Na jednom od njihovih, kako mnogi ocenjuju, potpuno besmislenih okupljanja, zabeležen je incident u kojem je stariji muškarac počeo glasno da vređa prisutne, a zatim otišao i korak dalje – izgovarajući teške kletve koje su šokirale sve koji su se tu zatekli.

Sve je počelo uobičajenim scenarijem – svako ko ne deli njihove stavove odmah postaje meta uvreda. Na udaru su se ponovo našli i novinari Informera, kojima je ovaj razjareni blokader uputio niz najtežih reči, želeći im, kako se moglo čuti, sve najgore.

Ono što dodatno upada u oči jeste kontrast između slike koju pokušavaju da predstave o sebi i onoga što se zapravo dešava na terenu. Iako sebe predstavljaju kao „elitu“, „gospodu“ i navodno moralno uzvišene pojedince, njihovo ponašanje sve češće pokazuje suprotno – neistomišljenike etiketiraju kao „sendvičare“ i „ćacade“, dok komunikaciju svode na uvrede i primitivne ispade.

Situacija je kulminirala kada je pomenuti blokader, vidno van kontrole, počeo da izgovara i kletve, među kojima i reči: „Dabogda vam se seme i pleme zatrlo!“, što je izazvalo dodatni šok među prisutnima.

Ovakvi ispadi, prema ocenama mnogih, jasno pokazuju da su blokaderi izgubili i strpljenje i kompas, naročito nakon niza političkih i društvenih neuspeha. Umesto da ponude rešenja ili smire tenzije, oni sve češće biraju put agresije, uvreda i otvorene netrpeljivosti.

Jasno je, poručuju građani, da ovakvo ponašanje nema podršku naroda, zbog čega blokaderi, suočeni sa realnošću, sve češće pribegavaju najnižim oblicima komunikacije – psovkama, uvredama i, kako se sada vidi, čak i kletvama.