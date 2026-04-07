Veće Višeg suda u Podgorici proglasilo je krivim Marka Popovića i u odsustvu ga osudilo na 12 godina zatvora za ubistvo Andrije Kovačevića u Budvi.

Popović se tereti da je 11. maja 2024. godine u 17 sati i 7 minuta u naselju Podkošljun u Budvi, s umišljajem lišio života Kovačevića na način što je, nakon kraće verbalne rasprave i tuče sa oštećenim ispred jednog hotela, iz apartmana uzeo kuhinjski nož i prišao vozilu u kojem se nalazio oštećeni.

– I kroz otvoreno staklo prednjih levih vrata automobila zamahujući oštricom noža više puta ubo oštećenog, i tom prilikom mu naneo povrede u vidu ubodno-reznih rana, u predelu podlaktice leve ruke i potkolenice leve noge, pri čemu je usled iskrvarenja iz presečene leve žbične arterije i vene duž kanala ubodno-rezne rane u predelu gornje trećine prednje strane leve podlaktice kod oštećenog nastupila smrt, pri čemu je optuženi bio svestan svog dela, čije izvršenje je i hteo - navodi se u presudi.

Branilac optuženog, advokat Mirko Bošković, naveo je u završnoj reči da se u ovom slučaju ne radi o adekvatnoj pravnoj kvalifikaciji dela jer se ne može raditi o ubistvu iz Krivičnog zakonika Crne Gore, navodeći, između ostalog, da je oštećeni kritičnog dana navodno provocirao okrivljenog i to u više navrata.

Da je oštećeni Andrija Kovačević napadnut nožem i lišen života, kako se navodi u obrazloženju presude, proizlazilo je i iz sadržine službene zabeleške koju su sačinili službenici budvanske policije, u kojoj piše da su na desnoj kolovoznoj traci pronađeni tragovi crvene boje nalik krvi u vidu većih crvenih mrlja i kapljica, te da je u stanu u vlasništvu okrivljenog Popovića, u kuhinji, pronađen jedan nož sa crnim rukohvatom na čijoj oštrici – sečivu su bili vidljivi tragovi.

Navodi se i da je DNK analiza pokazivala prisustvo krvi oštećenog Kovačevića i na nožu i na kolovozu. Iz iskaza svedoka utvrđeno je da je kritičnog dana najpre došlo do fizičkog sukoba između Kovačevića i Popovića, i to zbog neplaćanja usluge pranja vozila optuženog u perionici oštećenog.

Odbrana je insistirala na tome da optuženi Popović nije umišljajno lišio života oštećenog Kovačevića, pozivajući se na lokalitet povreda koje je zadobio.

– Međutim, sud nalazi da je, kada se događaj sagleda u svojoj celokupnosti, jedini realan zaključak da je optuženi umišljajno lišio života oštećenog. Optuženi je koristio opasno sredstvo kao što je nož i to ga je koristio nakon što je prethodno u fizičkom obračunu izudarao oštećenog, pa je jasno da kada optuženi uzima nož i iz svog stana ide ponovo u susret oštećenom, sasvim sigurno želi da na njega intenzivnije fizički atakuje nego pri prethodnom sukobu - piše u obrazloženju presude.

Jedan od svedoka ispričao je i da je došlo do fizičkog sukoba Kovačevića i Popovića. Naveo je, između ostalog, da je oštećeni vikao: "Dužan si mi pare, treba da mi ih vratiš, ako ne ja ću ti ih naplatiti", da mu je optuženi rekao da spusti ruke i da ga ne poznaje i da mu nije dužan nikakve pare, da su njih dvojica počela da se gurkaju, da je počeo da ih razdvaja što su radili i neki nepoznati ljudi, te da je u tom razdvajanju i sam dobio udarac u glavu.

Sud, međutim, smatra da su svedoci umanjivali intenzitet fizičkog sukoba optuženog i oštećenog, jer je video-zapis pokazivao da se taj sukob nije svodio samo na međusobno guranje.

Prema izjavama pojedinih svedoka, oštećeni je kasnije upućivao pretnje i psovke Popoviću.

– Nakon prethodno pomenutih psovki, pretnji i uvreda koje je oštećeni Andrija Kovačević upućivao optuženom Marku Popoviću, optuženi je naoružan nožem izašao iz stana, napustio zgradu u kojoj živi, pošao do vozila u kojem je bio oštećeni i napao ga nožem – navodi se, između ostalog, u obrazloženju presude.