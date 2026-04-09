Tragedija koja je potresla Obrenovac, kada je tinejdžer (17) poznat pod nadimkom „Fifan“ nasrnuo na svog dedu Milana P. (77) i ubio njegovu nevenčanu suprugu Mirelu (51), dobila je novu, još mračniju dimenziju. Zločin je dečak navodno počinio zbog dedinih apartmana i nasledstva!

Naš reporter obišao je kuću u kojoj su živeli baba i deda, a gde nas je dočekao Zoran Lazić, porodični prijatelj. U ekskluzivnoj ispovesti on nam je objasnio sve detalje zločina.

- Sa Mirelom i Milanom sam 30 godina prijatelj - započinje Lazić svoju tešku ispovest za naš list.

Kako objašnjava ovaj potreseni čovek, dvoje partnera su svoju dugogodišnju ljubav želeli da krunišu brakom iz čisto praktičnih razloga.

- Njih dvoje su bili u nevenčanoj zajednici od 1993. godine i sada su spremali svadbu kako bi njoj ostala njegova penzija. Ona je sa njim stupila u vezu od svoje 18. godine i nisu imali dece - dodaje Zoran.

Međutim, porodičnu idilu je godinama kvario Milanov unuk koga zovu Fifan. Prema Zoranovim rečima, on ih je dugo maltretirao i uništavao im imovinu.

- Stalno im ruši imovinu, preskoči kapiju, uđe u dvorište i lomi sve što mu je pod rukom. Imali su i radnju koju je trebalo da otvore pored kuće, on je porušio sve frižidere i rafove i onda su odustali od te prodavnice. Njegova majka ima radnju prekoputa, svoj market, a on živi kilometar od dede i te polubabe sa majkom i ocem. Dečakov otac je inače na robiji zbog pokušaja ubistva, više rana je naneo čoveku kada se svađao oko parkinga - objašnjava Lazić.

Kada je reč o motivu stravičnog zločina, on ne sumnja da je u pitanju pohlepa za nekretninama i nasledstvo.

- On je hteo da mu deda prepiše kuću i tri apartmana na Zlatiboru, zbog toga se svađao duže vreme sa njim i mislim da je zbog toga ubio Mirelu - tvrdi Zoran za Alo!.

Podsetimo, Mirela M. podlegla je povredama u bolnici u Obrenovcu, nakon što je nju i njenog patnera izbo maloletnik (17). Nakon što je tinejdžer izbo svog dedu Milana P. i njegovu partnerku Mirelu M, pobegao je na motoru sa mesta zločina, ali se potom vratio i predao.

