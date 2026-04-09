 
U toku protekle noći hitna pomoć imala je ukupno 114 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, među kojima nije bilo nijedne saobraćajne nezgode, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe hitne pomoći.

Među intervencijama na javnom mestu, ekipe hitne pomoći najviše su pozivane zbog alkoholisanih osoba, lakših povreda u tučama i zbog padova.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, zbog problema sa disanjem i hipertenzijom.
 
