



U toku protekle noći hitna pomoć imala je ukupno 114 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, među kojima nije bilo nijedne saobraćajne nezgode , saopšteno je agenciji Tanjug iz službe hitne pomoći

Među intervencijama na javnom mestu, ekipe hitne pomoći najviše su pozivane zbog alkoholisanih osoba, lakših povreda u tučama i zbog padova.





Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, zbog problema sa disanjem i hipertenzijom.

