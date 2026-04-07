Napadač iz Obrenovca, koji je danas izbo dedu i njegovu nevenčanu suprugu, koja je podlegla povredama, kako se saznaje, sin je Aleksandra P. koji je pod istragom zbog ranjavanja Petra G. za kojeg je tvrdio da mu je pretukao starijeg sina.

Prema nezvaničnim informacijama, ova porodica je već pod lupom istražnih organa zbog incideta koji se dogodio u decembru prošle godine.

Podsetimo, nesrećna žena, nevenčana supruga vlasnika lokalnog objekta, podlegla je jezivim povredama u bolnici nakon što ju je unuk njenog partnera divljački izbo usred bela dana u centru Obrenovca.

Deda napadača, koji je herojski skočio ispred sečiva kako bi zaštitio ženu, takođe je povređen i nalazi se pod lekarskim nadzorom, ali je njegova nevenčana supruga, nažalost, izdahnula.

Aleksandar P, koji je na parkingu ispred jednog restorana u centru Obrenovca ranio Petra G u decemru prošle godine, a koji je bio u društvu Filipa R, posvađao se, a potom zapucao jer su mu njih dvojica prethodno pretukla starijeg sina.

Petar G. (28), kik-bokser iz Obrenovca, ranjen je 11. decembra 2025. nešto pre 13 sati u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana u centru grada, a svađa nakon koje je usledila pucnjava otpočela je oko navodno parking mesta.

Filip R. je inače 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbgo nasilničkog ponašanja, jer je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu. On je u decembru uhapšen zbog učestvovanja u sukobu.

Njih dvojica su došli zajedno i parkirali su se nedaleko od restorana u samom centru grada, a samo nekoliko minuta kasnije je Aleksandar R. sa sinom počeo da viče na njih. Izbila je svađa, koja je eskalirala u pucnjavu. Osumnjičeni je iznenada izvadio pištolj. Odjednom je povukao obarač i ispalio tri hica u Petra. Petar G. je ranjen u stomak i nogu i hitno je prevezen u Urgentni centar.

Aleksandar R. je tada lišen slobode zbog sumnje da je izvršio pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. U istoj akciji tada su pali i Dimitrije P. (23), kao i Filip R. (28), poznat po ranijim incidentima. Dok otac čeka suđenje za pucnjavu i rešetanje, njegov maloletni sin je sada postao osumnjičen za ubistvo.

