Maloletnik (16), koji je, kako se sumnja, nožem usmrtio baku M. M. i teško ranio svog dedu M. P. (77), navodno je na internetu pre napada istraživao kolike su kazne za maloletnike i "kada može da ide kući nakon napada", pišu beogradski mediji.

Navodno, on je prilikom hapšenja inspektorima hladnokrvno postavio isto pitanje: "Kada ću moći da idem kući?", tvrdi Telegraf.

Tragedija se dogodila ispred porodičnog lokala u Obrenovcu nakon kraće svađe. Nesrećna M. M. preminula je u bolnici od stravičnih uboda, dok je deda napadača sa teškim povredama hitno hospitalizovan.

Navodno, kako tvrdi Telegraf, otac osumnjičenog dečaka se već neko vreme nalazi u zatvoru zbog rešetanja i pokušaja ubistva.

