Jezik je mišićni organ uključen u osnovne funkcije poput govora i žvakanja. Ipak, osim ovih očiglednih uloga, sitni i često neprimećeni pokreti mogu otkriti mnogo više nego što mislimo – ne samo o našoj anatomiji, već i o načinu na koji funkcionišu naš mozak i telo.

Stručnjaci navode da određeni pokreti, poput savijanja jezika u oblik slova „U“, nisu jednako dostupni svima. Nekada se verovalo da je ova sposobnost isključivo genetski uslovljena, ali savremena istraživanja pokazuju da ne postoji jasan obrazac – na nju utiču i anatomija jezika, ali i učenje i vežba.

Povezanost mozga i motorike

Pojedina istraživanja ukazuju na to da bi ovakve sposobnosti mogle biti povezane sa kognitivnim razvojem. Precizna koordinacija između mozga i finih pokreta može ukazivati na razvijeniju motoriku, što se u nekim slučajevima dovodi u vezu sa višim nivoom kognitivnih sposobnosti.

Ipak, važno je naglasiti da ova veza nije čvrsto dokazana i ne može se koristiti kao pouzdan pokazatelj inteligencije.

Šta to govori o ličnosti

Kada je reč o psihološkim osobinama, ne postoje jasni naučni dokazi koji direktno povezuju ovu veštinu sa određenim tipom ličnosti. Ipak, psiholozi primećuju određene obrasce u ponašanju.

Na primer, ljudi koji često demonstriraju ovu sposobnost pred drugima mogu imati izraženiju potrebu za pažnjom ili potvrdom. U nekim slučajevima, to može biti povezano sa ekstrovertnošću i većim samopouzdanjem, naročito kada se koristi kao način da se neko istakne u društvu.

Veština koja se razvija u detinjstvu

Sposobnost savijanja jezika najčešće se otkriva u detinjstvu, kroz igru, imitaciju i vežbu. Zbog toga je češće razvijaju osobe koje su radoznale, uporne i sklone eksperimentisanju.

Takve osobe se često opisuju kao kreativnije i otvorenije za nova iskustva, jer ovakve veštine zahtevaju kombinaciju koordinacije, pažnje i interesovanja za sopstvene sposobnosti.



Iako deluje kao bezazlena i jednostavna sposobnost, savijanje jezika pokazuje koliko su telo i mozak povezani. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se na osnovu ovakvih sitnih gestova ne mogu donositi konačni zaključci o nečijoj ličnosti ili inteligenciji, jer na njih utiče čitav niz različitih faktora.