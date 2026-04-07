Pred Višim sudom u Nišu danas će biti nastavljeno suđenje M.M. i M.M.M., roditeljima krivično neodgovornog dečaka ubice M.M. koji je 5.oktobra 2023.godine nožem usmrtio školskog druga Andreja Simića (13) u porodičnoj kući u Niškoj Banji. Oni su optuženi da su počinili teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jedno krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Suđenje se odvija iza zatvorenih vrata jer je sudsko veće donelo odluku da se sa pretresa isključi javnost "zbog zaštite interesa maloletnika".

Suđenje je počelo 9.februara a na pripremnom ročištu roditelji dečaka ubice su negirali krivicu i u daljem postupku iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem. No, na prošlom ročištu, kako je rekao otac ubijenog dečaka Mića Simić, najavljena je mogućnost da će optuženi na danas izneti odbranu.

U dosadašnjem toku postupka iskaze pred sudom dali su samo roditelji ubijenog dečaka Andreja Simića. Mića Simić je davao iskaz skoro dva časa i nakon toga ocenio da je “bilo mučno” zbog “provokacija sa suprotne strane”.

- Šta je trebalo da kažem rekao sam. To što se oni brane ćutanjem je dokaz da je istina na našoj strani i da smo mi u pravu. Onaj ko nema argumenata se brani ćutanjem. Mi smo bili protiv toga da se javnost isključi jer bi javnost videla kompletnu istinu i sve šta smo tvrdili da smo upravu. Nama je žao što je isključena javnost, ali sudija je tako odlučila. Ovo mora da se izgura do kraja, oni izvrću činjenice da ispadne da Andrej nije žrtva - rekao je ranije otac ubijenog dečaka iz Niške Banje.

I Sanja Simić, majka ubijenog Andreja, rekla je nakon prošlog ročišta na kojem je dala svoj iskaz, da joj svaki dolazak u sud pada veoma teško.

“Meni je bilo jako teško, njihova pitanja su ponovo bila krajnje bezobrazna do te mere da sam se ja ponovo osećala da se vodi postupak protiv nas i da sam se i pobunila da se osećam maltretirano i kinjeno sa njihove strane. Generalno još uvek sam u šoku ne znam šta da bih mogla da kažem, a da ne kažem nešto što ne bi trebalo", rekla je Sanja Simić posle prošlog ročišta.

Ona je rekla da su ponovo iznošene optužbe na račun Andreja, iako je on žrtva.

“Pokušavaju da prikazuju nas u lošem svetlu, ponovo su optužbe na račun Andreja koji apsolutno ništa nije uradio za razliku od njihovog sina koji je uradio jednu najmonstruozniju stvar koja se desila u Nišu, a možda i šire u Srbiji”, rekla je Sanja.

Andrej Simić (13) ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju.

VJT u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji M.M. i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina. U obdukcionom zapisniku opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka… Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici…

Saša Knežević, advokat porodice Simić, rekao je da je dečak izmrcvaren sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata - ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara.

Zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti čl. 288 st.2, za kvalifikaciju za koju su osumnjičeni roditelji dečaka ubice, zakonom je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina.

Krivičnim delom - zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica predviđeno je da, ukoliko se dokaže krivica, roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloletno lice o kojem je dužno da se stara, kazniće se zatvorom do tri godine.

Optužnica protiv roditelja je postala pravosnažna nakon što je Apelacioni sud odbio njihovu žalbu. Pred pripremno ročište, da podrže roditelje ubijenog Andreja pred zgradu suda u Nišu tada su došli i roditelji ubijenih u "Ribnikaru", Duboni i Orašju.

