Kompanija Srbijavoz saopštila je, povodom incidenta koji se u nedelju dogodio u stanici Lovćenac-Mali Iđoš, kada je došlo do iskliznuća putničkog voza koji je saobraćao iz Subotice za Beograd brzinom od 10 kilometara na sat, a nakon izvršenih internih kontrola i rezultata nalaza stručnih službi Srbijavoza, da je utvrđeno da je uzrok ovog događaja ljudski faktor, odnosno greška mašinovođe koji nije postupio po naredbi koju je dobio iz Telekomande.

U skladu sa važećim pravilnicima i procedurama kompanije, protiv zaposlenog je pokrenut odgovarajući disciplinski postupak i izrečene su sankcije u skladu sa utvrđenim odgovornostima.

"Posebno naglašavamo da je infrastruktura na ovoj deonici pruge u ispravnom stanju i da je pruga bezbedna za dalje odvijanje železničkog saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Iz Srbijavoza podsećaju da u ovom događaju nije bilo povređenih, materijalna šteta je minimalna, a za putnike je u najkraćem roku obezbeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu.

"Srbijavoz ostaje posvećen najvišim standardima bezbednosti i nastaviće da unapređuje interne procedure i obuke kako bi se ovakve situacije sprečile u budućnosti", dodaje se u saopštenju.

