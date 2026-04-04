Jožef Farkaš (38) iz Novog Sada osuđen je na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva nevenčane supruge Aranke Aljiti (29), koja je majka petoro dece.

U pitanju je prvostepena presuda koju je donelo sudsko veće novosadskog Višeg suda, kojim je predsedavala sudija Sanja Perić.

- Okrivljeni Jožef Farkaš proglašava se krivim jer je 20. aprila 2024. godine, oko 14.50 časova, u Ulici Baja Pivljanina 16 u naselju Veliki rit, kada mu je sposobnost da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima bila smanjena, ali ne do bitnog stepena, usled pojave osećanja ljutnje, uzimajući u obzir nepovoljnu partnersku dinamiku, svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje, svestan da je njegovo delo zabranjeno, sa umišljajem lišio života vanbračnu suprugu koju je prethodno zlostavljao – rekla je sudija tokom izricanja presude.

Kako se dalje navodi u presudi, on je kritičnog dana, pored toga što mu je zbog nasilja u porodici izrečena hitna mera zabrane kontaktiranja i prilaženja, došao u kuću u kojoj je bila žena, nakon što je ga je napustila, i nožem joj zadao više uboda po telu i naneo teške telesne povrede usled kojih je nesrećna žena preminula na licu mesta.

Tokom istrage je dokazano da je Jožef Aranku godinama više puta fizički i psihički zlostavljao, i, kako se navodi u optužnici, nije joj dozvoljavao da ide na posao.

- Jednom prilikom je udario otvorenom šakom po licu, a drugom prilikom joj zadao udarac nogom u glavu. Nakon što je oštećena napustila njihovu vanbračnu zajednicu, u više navrata je dolazio da traži od nje da mu se vrati, a pošto je ona to odbijala, pretio joj je da će je ubiti ukoliko se uda za drugog čoveka – piše u optužnici.

Nakon počinjenog zločina, Jožef Farkaš je pokušao da izvrši samoubistvo. On je sa višestrukim teškim ubodnim ranama i posekotinama, koje je sam sebi naneo, prevezen u Urgentni centar, a po izlasku iz bolnice, određen mu je pritvor, u kom se i dalje nalazi.

Komšije porodice ispričale su ranije za medije da pretpostavljaju da je Aranka ubijena jer je odbijala da se vrati nasilniku.

Inače, zločin je počinio samo dva dana pre nego što će mu isteći mera zabrane prilaska.

- Pri odmeravanju vrste i visine krivične sankcije sud je cenio da nema olakšavajućih okolnosti. Činjenicu da je okrivljeni otac troje maloletne dece smatra kao otežavajuću, jer ih je lišio majke i to ne samo svoju maloletnu decu, već i dvoje dece koje je pokojna oštećena imala iz prethodne zajednice. Od otežavajućih okolnosti, na strani okrivljenog sud je cenio i činjenicu da je prethodno bio osuđivan – naglasila je sudija.