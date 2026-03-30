Policija Srednjobosanskog kantona traga za dve žene od 70 i 56 godina, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Novi Travnik.

Žena iz Slovenije čiji su inicijali M.P. prijavila je policiji juče da se njena majka E.P. (70) i žena M.J. (56) ne javljaju na mobilni telefon, odnosno da su nedostupne, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Rekla je da je s njima posljednji put stupila u kontakt 23. marta, te da su boravile u hostelu Drims u Novom Travniku.

Policija je obavestila sve relevantne policijske institucija, a za nestalim ženama raspisana je i operativna potraga, javlja ATV.



