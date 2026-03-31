Mirjana Pajković, bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore, uhapšena je juče jer je na auto-putu upravljala vozilom brzinom od 202 kilometra na čas.

Iz Uprave policije kazali su da su službenici mobilne jedinice saobraćajne policije Mirjanu Pajković kontrolisali na teritoriji Kolašina, pre nego što je uhapšena.

- Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljanja vozilom brzinom od 202 kilometra na sat - kazali su u policiji.

Ona je snimljena i kako pri istoj brzini ulazi u tunel, u automobilu marke „sitroen c4“.

Maksimalna dozvoljena brzina na auto-putu je 100 kilometara na čas.

Inače, Mirjana Pajković je u žižu regionalne javnosti dospela nakon skandala u koji je navodno umešan i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i savetnik Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore.

Tada su u javnost procurili eksplicitni snimci i fotografije Pajkovićeve dok je bila državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, na kojima se ona vidi kako ima seks s nekim muškarcem.

Ona je tvrdila da je mesecima bila izložena ucenama i pretnjama te da iza svega stoji pomenuti Dejan Vukšić.

Kao dokaz, objavila je navodnu prepisku s Vukšićem ističući da su pretnje, prema njenim tvrdnjama, dolazile čak i s fiksnog telefona iz ureda Kabineta šefa crnogorske države.

Sumnja se da je na eksplicitnom snimku s pripadnikom kavačkog klana Nikolom Drecunom.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je formiralo predmet protiv bivše državne službenice Mirjane Pajković. Kako je iz ODT-a saopšteno, predmet je u fazi istrage.

Pajkovićeva je u Odeljenju bezbednosti Podgorica saslušana 6. marta, kada je po nalogu ODT-a izvršen i pretres njenog stana.

Policija ju je saslušala nakon što su se na mrežama pojavili snimci na kojima je navodno ona s odbeglim Nikolom Drecunom.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odbacilo je nedavno dve krivične prijave Mirjane Pajković protiv Dejana Vukšića, jer ne postoji sumnja da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i krivičnog dela zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio-zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

Ko je Nikola Drecun

Odbegli Nikola Drecun, s kojim su povezivali Pajkovićevu, tereti se za ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića, kao i ranjavanje tri osobe na Cetinju 20. juna 2024. godine. Za njim je krajem 2024. raspisana crvena Interpolova poternica. Pajkovićeva je na saslušanju negirala da je imala kontakt s odbeglim pripadnikom kavačkog klana.

Gole fotke za pet dolara

Mirjana Pajković je, nakon što su u javnost isplivali njeni eksplicitni snimci, otvorila Onlifans nalog na društvenoj mreži Instagram, na kojima kači potpuno gole fotografije. Pretplata na njenu stranicu košta pet dolara.