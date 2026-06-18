Snimak neobične scene brzo se proširio internetom i pokrenuo brojne rasprave o ulozi veštačke inteligencije, ali i o granici između tehnologije, umetničkog performansa i društvene satire.

Robot molio za pomoć zbog „troškova struje“

Na viralnom videu vidi se humanoidni robot sa posudom za priloge, QR kodom za uplate i natpisom kojim od prolaznika traži sitniš. Prema navodima koji kruže društvenim mrežama, robot je poručivao da nema dovoljno novca za punjenje baterije i zamolio ljude da mu pomognu da pokrije „troškove struje“.

Iako je scena mnogima delovala komično, brojni prolaznici zastajali su da fotografišu i snime nesvakidašnji prizor.

Otkriven identitet robota

Iako niko nije zvanično preuzeo odgovornost za performans, korisnici interneta uspeli su da identifikuju robota kao model Unitree G1, koji proizvodi Unitree Robotics.

Mnogi smatraju da je reč o pažljivo osmišljenoj marketinškoj ili satiričnoj akciji, dok drugi veruju da je cilj bio da se ukaže na sve prisutniju ulogu veštačke inteligencije u svakodnevnom životu.

Internet ne prestaje da komentariše

Video je izazvao brojne reakcije i šale na društvenim mrežama. Dok su jedni bili fascinirani koliko humanoidni roboti postaju realistični, drugi su istakli ironičnu poruku koju scena šalje.

Jedan od komentara koji je privukao najviše pažnje glasio je:

„Veštačka inteligencija sada zamenjuje čak i prosjake.“

Kina ubrzano razvija humanoidne robote

Ovaj događaj dolazi samo nekoliko meseci nakon velikog polumaratona u Peking, na kojem je učestvovalo više od 300 humanoidnih robota. Takvi događaji dodatno pokazuju koliko Kina ulaže u razvoj robotike i veštačke inteligencije, oblasti koje poslednjih godina beleže ogroman napredak.