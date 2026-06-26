Ministarstvo finansija SAD izdalo je 16. juna posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine.

U zahtevu se ističe značaj kompanije NIS za uredno snabdevanje domaćeg tržišta i energetsku stabilnost Republike Srbije i ukazuje na pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a za koje je OFAC u nekoliko navrata produžavao licencu, a poslednja je izdata sa važenjem do 1. jula tekuće godine.

OFAC je mađarskom MOL-u, takođe, produžio licencu za pregovore o kupovini ruskog vlasništva u NIS-u do 1. jula.

Američki OFAC je 9. oktobra 2025. uveo sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.

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