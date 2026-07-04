U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici organizovana je svečanost na kojoj je 76 porodica sa teritorije opštine dobilo jednokratnu novčanu pomoć i dečja kolica.

Pomoć je roditeljima uručio predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički, koji je istakao da lokalna samouprava nastavlja da ulaže u porodice i najmlađe stanovnike.

Kako navode iz opštine, cilj ove mere je da roditeljima olakša prve mesece nakon rođenja deteta i pruži konkretnu finansijsku podršku.

Kolika je pomoć i ko ima pravo?

Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dete u Opštini Kovačica iznosi 20.000 dinara.

Pored toga, za porodice koje dobiju blizance, trojke ili četvorke predviđena su i dodatna novčana sredstva.

Iz lokalne samouprave poručuju da će nastaviti sa sprovođenjem mera koje podstiču natalitet i pružaju podršku porodicama sa decom.

Kako ističu, cilj je da roditeljima bude lakše u prvim koracima odrastanja njihovih najmlađih članova porodice.

Porodice sa prebivalištem na teritoriji Opštine Kovačica mogu da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara za novorođeno dete, dok su za rođenje blizanaca, trojki i četvorki obezbeđena i dodatna sredstva. Ova mera deo je lokalne politike podrške porodicama i podsticanja nataliteta.