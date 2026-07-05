Potražnja za peletom ovog leta znatno je veća nego prethodnih godina, ali većih problema sa snabdevanjem trenutno nema.

Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić kaže da postoje dva glavna razloga zbog kojih građani već sada kupuju ogrev.

– Prvi je to što su domaćinstva počela na vreme da nabavljaju ogrev za narednu grejnu sezonu, a drugi je bojazan da bi moglo da dođe do nestašica i naglog poskupljenja, kao što se dogodilo prošle godine – rekao je Glavonjić za RTS.

On ističe da su stovarišta trenutno dobro snabdevena i da peleta ima u dovoljnim količinama.

– Snabdevenost stovarišta drvnim peletom u ovom trenutku je odlična. Fabrike redovno isporučuju pelet, tako da nema problema u snabdevanju potrošača – naglasio je.

Cene više nego u maju

Prema njegovim rečima, cena peleta na većini stovarišta trenutno se kreće između 38.000 i 42.000 dinara po toni, što je za 2.000 do 4.000 dinara više nego u maju.

Istovremeno, upozorava da postoje velike razlike u cenama između pojedinih prodajnih mesta, čak i kada je reč o istom proizvođaču.

Najpovoljnije je, kaže, kupovati direktno u fabrikama, gde se tona peleta može naći za 34.000 do 36.000 dinara.

Srbija ima dovoljno peleta

Glavonjić navodi da u Srbiji posluju 94 proizvođača peleta i da domaća proizvodnja u ovom trenutku može da zadovolji potrebe tržišta.

Dodaje da fabrike imaju dovoljno drvne sirovine i da proizvodnja funkcioniše bez većih problema.

Koliko pelet košta u regionu?

Prema poslednjim podacima:

Bosna i Hercegovina: 310–320 evra po toni

Srbija: 340–350 evra

Hrvatska: 345–360 evra

Severna Makedonija: 360–370 evra

Slovenija: 440–460 evra po toni

Glavonjić ističe da je Slovenija trenutno zemlja sa najskupljim peletom u regionu.

Ne odlažite kupovinu

Za razliku od peleta, tržište ogrevnog drveta je stabilno. Cene se od novembra prošle godine nisu menjale i kreću se između 8.000 i 10.000 dinara po prostornom metru, dok se za sečenje i cepanje doplaćuje oko 1.000 dinara.

Ipak, kada je reč o peletu, stručnjak smatra da ne treba čekati jesen.

– Vrlo je verovatno da će sadašnje cene ostati narednih nekoliko nedelja, ali ako na jesen poskupe drugi energenti, to će povećati potražnju i cenu peleta. Zato građanima preporučujem da ogrev kupe u narednih mesec ili dva. Svi pokazatelji govore da je aprilsko pojeftinjenje najverovatnije bilo jedino ove godine – poručio je Glavonjić.

On podseća i da su od prošle godine uvedene strože kontrole kvaliteta drvnih goriva, a od avgusta se očekuju pojačane inspekcijske kontrole tržišta.

Iako je leto u punom jeku, tržište peleta već ulazi u period povećane potražnje. Stručnjaci procenjuju da ozbiljnijih nestašica trenutno nema, ali upozoravaju da bi eventualni rast cena drugih energenata tokom jeseni mogao da dovede do novog poskupljenja peleta. Zbog toga građanima savetuju da nabavku ogreva ne ostavljaju za poslednji trenutak.