Turisti u Evropi su spremni da potroše mnogo novca na svoj odmor iz snova, ali s vremena na vreme ih iznenade neočekivani troškovi.

Mnogi su već navikli da plaćaju noćne naknade i korišćenje javnih toaleta. Međutim, neke turističke destinacije su otišle korak dalje.

Na plaži u Španiji, Kosta de Luz u Matalaskanjasu, turistima se naplaćuje po minutu tuširanja. Novi pametni tuševi zahtevaju od posetilaca da plate putem QR koda ili gotovinom. Procenjuje se da bi tuširanje kraće od minuta moglo koštati oko 1 evro, piše britanski Telegraf (The Telegraph).

Novi tuševi su uvedeni kao način uštede vode, ali svakako nisu način da se uštedi novac za porodice koje posećuju plažu. Porodica bi mogla da potroši do 4 evra samo na tuširanje do kraja dana na plaži.

Turisti svakako nisu oduševljeni što moraju da troše dodatni novac na tuširanje napolju, a lokalni stanovnici su takođe izrazili svoje nezadovoljstvo.

„Razumem da je voda važna, ali mislim da je ovo užasno. Da li morate da se tuširate sa telefonom u ruci? Više od jednog će prestati da radi“, bio je jedan komentar, dok je drugi stanovnik izrazio zabrinutost zbog dodatnih naknada, napominjući da novi tuševi pomažu u „normalizaciji plaćanja svega“.

Španija nije jedina zemlja koja iznenađuje posetioce neočekivanim i, po mišljenju mnogih, nepotrebnim troškovima. U Italiji je, na primer, uobičajeno da se na kraj računa u restoranu posle večere doda „coperto“, naknada za pokrivanje troškova kao što su korišćenje mesta, stolnjak, pribor za jelo, čaše i hleb, koja se naplaćuje po osobi. Neočekivana naknada često iznenađuje turiste koji dele svoja iskustva na društvenim mrežama.

„Trenutno sam u Veneciji i jednostavno je obožavam, ali šta je sa svim ovim naplatama za hleb i pomfrit? Mi ih ne naručujemo, čak i kada nam ih donesu za sto kažemo: 'Nismo ovo naručili', na šta kažu da dolazi uz piće i onda nam se naplati. Možemo li odbiti da platimo?“, bio je jedan komentar.

U nekim evropskim zemljama, mogli biste se iznenaditi i ako odlučite da podelite obrok sa članom porodice. Neki turisti ne mogu da pojedu celu porciju, posebno ako ručaju sa detetom, pa traže jedno jelo za dve osobe. Međutim, neki restorani, poput picerije u austrijskom okrugu Griskirhen, naplaćuju deljenje tanjira hrane.

Porodica koja je ručala u pomenutom restoranu bila je zapanjena kada je saznala da će im biti naplaćeno 11 evra za deljenje tanjira. Neimenovani otac je ispričao kako je odveo suprugu i decu u popularnu piceriju i, pošto su deca bila premlada da pojedu celu porciju hrane, roditelji su planirali da naruče jednu picu za sve. Međutim, kada su detaljnije pogledali meni, primetili su neobičnu politiku restorana, naime da će im biti naplaćeno deljenje porcije.

I drugi restorani širom Austrije uvode doplate za deljenje obroka, a gosti mogu očekivati da plate do 8 evra za jedno jelo na dva tanjira.

Neki restorani i barovi u Italiji imaju sličnu praksu. Godine 2023, jedan bar je privukao pažnju nakon što je otkriveno da je gostima naplaćivao dodatnih 2 evra samo da preseku svoj sendvič na pola.

Popularne evropske destinacije, barem neke od njih, čak zarađuju na ledu. Turisti u Španiji, posebno u jednom baru na plaži u regionu Kosta del Sol, bili su šokirani kada su otkrili da su morali da plate dodatnu naknadu za led uz svoja pića. Jedna žena je naručila ledenu kafu i platila dodatnih 50 centi za dve kocke leda.

„Naručila sam ledenu kafu u Havana Bič Baru i naplatili su mi kafu, a takođe i dve kocke leda. Da li je ovo normalno? Da li se led uvek dodatno naplaćuje? Deluje pomalo sitno“, napisala je. Nakon što je njena objava postala viralna, portparol bara, Dejvid Ramirez, se oglasio.

„Ono što mnogi ljudi ne vide jeste stvarna cena koju led košta. Koristimo profesionalnu industrijsku mašinu za led koja nas je koštala preko 9.800 evra, a ona dnevno troši značajnu količinu struje. Zatim, tu je osoblje koje pravi i služi pića, kao i nameštaj i sedenje u hladu u koje smo uložili kako bi naši gosti mogli udobno da uživaju u kafi na samoj plaži. Možda deluje beznačajno, ali u ovom okruženju, gde je sve blizu mora sa ciljem praktičnosti, mali dodaci pomažu u pokrivanju visokih operativnih troškova“, rekao je on.

Neki turisti u Italiji bili su sve samo ne srećni kada su shvatili da moraju da plate za peškire i posteljinu u hotelima, koji su uključeni u cenu noćenja u većini hotela širom sveta. Jedan turista koji je putovao u Firencu je prethodno proverio detalje rezervacije i uverio se da soba ima klima uređaj, sef i druge ključne pogodnosti. Međutim, nije obratio pažnju na posteljinu i peškire, što se ispostavilo kao dodatni trošak.

Slična situacija dogodila se turisti u Rimu koji je tvrdio da mu je naplaćeno 34 evra za posteljinu i peškire za tri osobe.