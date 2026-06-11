U fokusu programa nalaze se dodatna podrška penzionerima, snižavanje cena lekova za najosetljivije pacijente, као i poboljšanje statusa zaposlenih u socijalnoj zaštiti, korisnika socijalne pomoći i veterana.

Najavljeno je, pored ovih mera, i širenje dostupnosti zdravstvene nege u najudaljenijim seoskim sredinama.

Penzije - 13. penzija

Kada je reč o najstarijim građanima, predsednik je najavio da će redovno usklađivanje i povećanje penzija biti sprovedeno nezavisno od posebnog paketa podrške koji država priprema. Kako je istakao, cilj je da se dodatno pomogne penzionerima kao priznanje za njihovu podršku reformama tokom prethodnih godina.

- Povećanje penzija će svakako biti, i to značajnog. Ovo o čemu ja govorim nema veze sa tim, i to neće biti deo ovog ekstra paketa o kojem govorim. Dakle, mi smo govorili ranije da smo plate povećavali i više i češće nego penzije. Poslednje dve godine više povećavamo penzije, gledamo da nadoknadimo nešto tim ljudima koji su na najodgovorniji, na najozbiljniji način i najposvećeniji podržavali reforme i promene u ovoj zemlji - kazao je Vučić.

Govoreći o finansijskim mogućnostima države, predsednik je ocenio da trenutni ekonomski rezultati omogućavaju realizaciju novih mera pomoći bez ugrožavanja budžetske stabilnosti.

- Nije uvek lako objasniti ljudima, jer ne postoji ćup iz kojeg vadite pa ste vi dobri ili loši. Nekada ne postoji novac, nekada ne postoji ekonomska aktivnost koja vam to omogućava. U ovom trenutku, mi to sebi možemo da priuštimo. O čemu mi razmišljamo, šta je suština da bi to ljudi mogli da znaju, ja neću moći sve da kažem, ali da ljudi negde mogu to da razumeju - istakao je.

Iako je PUPS predložio da se dodatna pomoć usmeri isključivo na penzionere sa najnižim primanjima kroz model takozvane 13. penzije, država razmatra rešenje koje bi obuhvatilo gotovo sve penzionere, uz veći iznos podrške za one sa manjim primanjima.