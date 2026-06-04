Vučić je istakao i da je ponosan na ekonomski napredak Srbije u poslednjih desetak godina, navodeći da je zemlja uspela da sustigne i prestigne pojedine susede po visini zarada.

- Kada sam bio premijer, plate u Crnoj Gori bile su 50 odsto više nego u Srbiji, a u Bosni i Hercegovini 22 odsto više. Danas Srbija ima veće plate i od Crne Gore i od Bosne i Hercegovine - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija je uspela da nadoknadi veliki zaostatak iz prethodnog perioda, dok istovremeno i druge zemlje regiona beleže rast.

Predsednik je naveo da je tokom razgovora sa Koštom pokrenuo i pitanja važna za domaću privredu.

Kako je rekao, predstavnicima Evropske unije predao je dokument koji se odnosi na situaciju u srpskoj železari i zatražio intenzivniju komunikaciju sa evropskim komesarom za trgovinu Marošem Šefčovičem kako bi se pronašlo rešenje za postojeće probleme.

Celo obraćanje Vučića i Košte možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.