Bitkoin je sredinom nedelje zabeležio pad na najniže nivoe još od februara, dok se istovremeno primećuje jačanje drugih investicionih tržišta koja privlače sve veći deo kapitala. Ovaj trend ukazuje na promenu raspoloženja među investitorima koji sve češće biraju alternativne klase imovine.

Najveća svetska kriptovaluta spustila se na nivo od oko 65.385 dolara, uz dnevni pad od 2,3 odsto. Do korekcije dolazi u trenutku kada su tradicionalna tržišta akcija zabeležila snažne rezultate, pri čemu su indeksi S&P 500 i Nasdaq 100 dan ranije završili trgovanje na rekordnim nivoima. Dodatni rast zabeležen je i na azijskim berzama, dok je japanski Nikkei 225 dostigao novi istorijski maksimum.

Analitičari ocenjuju da je ključni faktor ovog kretanja takozvana „rotacija likvidnosti“, odnosno preusmeravanje kapitala iz kriptovaluta ka drugim investicionim prilikama koje trenutno nude stabilnije ili privlačnije prinose. U takvom okruženju, i institucionalni i individualni investitori sve češće traže prilike na tržištima kapitala ili u predstojećim javnim ponudama akcija.

Pojedini tržišni akteri navode da bi deo likvidnosti mogao biti preusmeren i ka privatnim investicijama i velikim tehnološkim kompanijama koje se pripremaju za izlazak na berzu, što dodatno smanjuje interesovanje za rizičniju imovinu poput kriptovaluta.

Sa tehničke strane, stručnjaci pažljivo prate nivoe podrške koji se kreću u zoni između 60.000 i 65.000 dolara. Upravo ovaj raspon se smatra ključnim za kratkoročnu stabilnost tržišta. Ukoliko dođe do probijanja te zone, analitičari upozoravaju na mogućnost ubrzanog pada.

Prema mišljenju tržišnih stratega, nivo od oko 65.000 dolara predstavlja važnu granicu koju bitkoin mora da održi kako bi izbegao dublju korekciju. U suprotnom, sledeća značajna zona podrške nalazi se blizu 60.000 dolara, što se smatra i psihološki važnim pragom za investitore.

Dodatne procene pokazuju da se početna stabilizacija može očekivati u opsegu od 63.000 do 64.000 dolara, gde je ranije zabeleženo pojačano interesovanje kupaca. Međutim, u slučaju daljeg slabljenja tržišta, sledeći nivoi podrške pomeraju se naniže ka 62.000 dolara, zatim ka 60.000 dolara, dok se kao krajnja tačka u ovom ciklusu spominje nivo od oko 58.000 dolara.

Tržišni analitičari zaključuju da će naredni period biti ključan za određivanje pravca kretanja bitkoina, jer trenutno dominira neizvesnost i pojačana osetljivost na kretanja na globalnim finansijskim tržištima., piše CNBC.