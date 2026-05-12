Izabel Rouz (25) upoznala je Britanca dok je putovala po Tajlandu, a zatim je otišla da se sastane sa njim u Hong Kongu. Rouz je prijavila da ju je britanski bankar silovao u njegovom stanu u Hong- Kongu samo 12 sati nakon dolaska u grad.

U roku od nekoliko sati od njene prijave, policija je uhapsila muškarca, ali ga je pustila bez optužbe. Rouz je potom uhapšena i optužena za ucenu.

Ispostavilo se da pre nego što je podnela prijavu, od muškarca zahtevala 5.000 funti, koje je on platio.

Međutim, ona je potom tražila dodatnih 100.000 funti, što je navelo muškarca da ode u policiju i prijavi da je ucenjen, a poruke na Vacapu su to potkrepile.

Hongkonška policija optužila je Rouz za podnošenje lažne prijave silovanja i pokušaj iznude 100.000 funti od muškarca, a sada joj preti do 7 godina zatvora.



Rouz tvrdi da je novac koji je tražila bio nadoknada koju joj je muškarac prvobitno ponudio nakon napada, a ne pokušaj iznude.

Međutim, sudija je odbacio njeno svedočenje i proglasio je krivom, navodeći nedoslednosti i poruke na Vacapu kao dokaz da je seksualni odnos bio uz pristanak i da su njeni zahtevi bili manipulativni.

Javnost je podeljena oko ovog slučaju, dok neki smatraju da je odluka institucija seksistička, i veruju da je ona bila žrtva, drugi smatraju da je dobila ono što je zaslužila.



Ročište za izricanje kazne zakazano je za 22. jul 2026. godine.

