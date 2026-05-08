Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je da će danas, 8. maja, biti isplaćene aprilske penzije u Srpskoj, za koje je u Budžetu obezbeđeno ukupno 180.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske će u predstojećem periodu, u procesu izrade rebalansa budžeta, voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj.

Najviša penzija 3.776 KM

Prema podacima Fonda PIO Republike Srpske, u RS trenutno ima oko 293.000 penzionera, a iznosi penzija kreću se od oko 328 KM do više od 3.500 KM, zavisno od dužine staža i obračuna doprinosa.

Najniža penzija iznosi oko 328 KM za korisnike sa najmanjim stažom osiguranja, do 15 godina.

Najniža penzija za puni staž, za 40 i više godina iznosi oko 656 do 699 KM, nakon poslednjeg usklađivanja u 2026.

Najviša penzija kreće se između 3.547 i 3.776 KM, prema poslednjim objavljenim podacima Fonda PIO RS.

Prosečna penzija je oko 695–697 KM.

Struktura penzionera u RS:

Ukupan broj penzionera u RS je oko 293.700. Starosne penzije prima oko 190.000 korisnika, invalidske penzije oko 34.000, a porodične penzije oko 69.000 korisnika.

Zanimljivi podaci:

Više od 75.000 penzionera prima neku od kategorija najniže penzije.

Oko 17.400 penzionera živi sa svega oko 328 KM mesečno.

Samo 28 penzionera prima više od 3.000 KM.

Penzije se isplaćuju za korisnike u 34 države sveta.