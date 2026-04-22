Maj donosi ozbiljne promene koje će direktno pogoditi novčanike miliona ljudi — od većih plata i bonusa, do nižih cena goriva i novih pravila za odlazak u penziju. Kako prenose nadležni, niz mera stupa na snagu već od 1. maja i mnogima će doneti konkretno olakšanje.

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na sistem plata u javnom sektoru. Ukida se najniži platni razred, što znači da će zaposleni koji su bili u grupi A3 (razred 1) automatski preći u viši razred. Time im osnovna plata raste sa 2.706,99 evra na 3.107,26 evra, što predstavlja značajno povećanje primanja.

Pored toga, svima koji su bili u službi tokom 2021. godine biće isplaćen i dodatni paušal u iznosu od 138 evra.

Ali to nije sve — više od 2,5 miliona zaposlenih u javnim službama, uključujući državne i opštinske institucije, dobiće povećanje plata od 2,8 odsto. Posebno su obuhvaćeni i mlađi — pripravnici i studenti koji rade dobiće dodatnih 75 evra mesečno.

Istovremeno, država uvodi i mere za ublažavanje udara visokih cena energije. Od 1. maja planirano je smanjenje poreza na energente, što bi trebalo da dovede do pojeftinjenja goriva za oko 17 centi po litru benzina i dizela, makar u naredna dva meseca.

Uz to, kompanijama se otvara mogućnost da zaposlenima isplate takozvani „krizni bonus“ do 1.000 evra — i to bez poreza. Ipak, važno je naglasiti da ova isplata nije obavezna, već zavisi od odluke poslodavca.

Kada je reč o penzijama, maj donosi i nova pravila za određene generacije. Oni rođeni između 2. aprila i 1. maja 1963. godine mogu u penziju kao dugoročno osigurana lica, ali uz maksimalno umanjenje od 13,8 odsto.

S druge strane, građani rođeni između 2. oktobra i 1. novembra 1961. godine mogu da se penzionišu bez ikakvih odbitaka, pod uslovom da imaju 45 godina radnog staža.

Za one rođene 1. januara 1960. godine važi redovna starosna penzija, jer su navršili 66 godina i 4 meseca života.

Promene se ne odnose samo na finansije. Od 15. maja uvode se i nove zdravstvene pogodnosti za najmlađe. Proširuje se obim preventivnih pregleda za novorođenčad, uključujući rano otkrivanje nedostatka vitamina B12 i određenih metaboličkih poremećaja, što bi moglo značajno da unapredi rano lečenje i dijagnostiku.

Kraj meseca donosi i simboličan, ali važan događaj. Na Dan osnovnih zakona, 23. maja, biće obeležen nacionalni dan volonterstva, sa ciljem da se istakne značaj građanskog angažmana i uloge volontera u društvu.

Sve u svemu, maj donosi niz konkretnih promena koje će mnogima doneti više novca, nove mogućnosti i lakše svakodnevno funkcionisanje.