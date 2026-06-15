Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3790 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 101,6812 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,6 odsto, a od početka godine niži za 1,1 odsto.