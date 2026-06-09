U 2026. godini iz gradskog budžeta izdvojeno više od 28 miliona dinara za stipendije, saopšteno je iz Grada Zrenjanina.

Kako se ističe ove godine Grad Zrenjanin dodelio je 269 stipendija najboljim učenicima i studentima, s ciljem zadržavanja talenata i stvaranja boljih uslova za obrazovanje i zapošljavanje u gradu.

Rekordan broj stipendija za učenike i studente u Zrenjaninu

Na konkurs za gradske stipendije u 2025. godini pristiglo je ukupno 355 prijava, od čega 196 srednjoškolaca i 159 studenata. Nakon sprovedenog postupka, odobreno je 269 stipendija, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Iz Gradske uprave Zrenjanin isitču da interesovanje za program podrške talentovanim mladima iz godine u godinu raste.

Ko ima pravo na novčanu podršku Grada Zrenjanina?

Pravo na gradsku stipendiju ostvaruju učenici i studenti koji ispunjavaju kriterijume definisane pravilnikom.

Za studente, jedan od uslova je i prosečna ocena od najmanje 9,00. Program prepoznaje i podržava talente u različitim oblastima, od nauke do sporta, a posebna pažnja posvećena je studentima i učenicima iz osetljivih društvenih grupa, poput onih iz socijalno ugroženih porodica, studenata bez roditeljskog staranja ili onih sa invaliditetom i hroničnim bolestima.

Mesečni iznos stipendije iznosi 8.100 dinara za srednjoškolce i 13.000 dinara za studente.

Stipendije se isplaćuju tokom deset meseci školske, odnosno akademske godine.

Deo šire podrške

Stipendije su samo jedan deo šireg paketa mera kojima Zrenjanin nastoji da se bori protiv negativnih demografskih trendova. Podaci pokazuju da se broj mladih uzrasta od 15 do 29 godina u gradu smanjio za 3.600 u periodu od 2018. do 2022. godine.

Kako bi zaustavio odlazak mladih i podstakao njihov ostanak, grad sprovodi više mera podrške.

Kako navode iz Grada Zrenjina, među merama podrške su i besplatni udžbenici za đake prvake i besplatni rančevi, a učenicima se subvencioniše i prevoz. Pored toga, grad aktivno radi na povezivanju obrazovnog sistema i lokalne privrede. Naime, razvijaju se programi dualnog obrazovanja koji učenicima nude praksu i otvaraju put ka zaposlenju nakon školovanja

Ulaganje u obrazovanje kao investicija u budućnost

Dodelom 269 stipendija i kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje, Grad Zrenjanin potvrđuje opredeljenje da podrži mlade talente i stvori uslove za njihov profesionalni razvoj. Kroz stipendije, dualno obrazovanje i druge mere podrške, lokalna samouprava nastoji da mladima ponudi perspektivu i motiv da svoju budućnost grade upravo u Zrenjaninu.