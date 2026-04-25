Ruska energetska kompanija Gasprom saopštila je danas da pojedine zemlje Evropske unije i dalje povlače gas iz svojih podzemnih skladišta uprkos tome što je grejna sezona završena.

- Uprkos tome što je kraj aprila, neke evropske zemlje nastavljaju da povlače gas iz podzemnih skladišta - ističe se u saopštenju kompanije.

Kako se navodi, prema podacima organizacije "Gas Infrastructure Europe", početkom treće dekade aprila neto povlačenje gasa beleže Poljska, Belgija i Bugarska.

Iz Gasproma upozoravaju da je situacija dodatno otežana niskim nivoom popunjenosti skladišta u Evropi, što bi, kako navode, moglo da izazove poteškoće prilikom njihovog ponovnog punjenja pred narednu zimsku sezonu.

Kompanija ističe da bi takav razvoj događaja mogao da unese dodatnu neizvesnost na evropsko gasno tržište u narednom periodu.