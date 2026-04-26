Na osnovu dosadašnjih povećanja i planova za budući period, očekuje se da će penzije nastaviti da rastu postepeno. U stabilnim ekonomskim okolnostima, procenjuje se da bi prosečna penzija mogla dostići oko 750 evra do kraja decenije.

Paralelno sa tim, predviđa se i rast prosečnih plata, koje bi mogle da dosegnu oko 1.700 evra, kao deo šire strategije podizanja životnog standarda.

Nastavak rasta i u narednim godinama

Planirano je da se politika postepenog povećanja penzija nastavi, u skladu sa mogućnostima budžeta i ukupnim ekonomskim kretanjima. Već sprovedena povećanja donela su rast od nekoliko hiljada dinara, a sličan trend očekuje se i ubuduće.

Povećanja bi obuhvatila sve penzionere, uz dodatne mere za najugroženije.

Posebna podrška za najniže penzije

Posebna pažnja biće usmerena ka penzionerima čija primanja ne prelaze 40.000 do 45.000 dinara. Razmatraju se dodatni oblici pomoći kako bi se smanjio jaz i unapredio njihov životni standard.

Kontinuiran rast kao dugoročna strategija

Dugoročne projekcije ukazuju da povećanje penzija neće biti jednokratno, već deo stalnog procesa usklađivanja sa ekonomskim napretkom zemlje.

Ukoliko se najavljeni planovi realizuju, očekuje se rast kupovne moći penzionera i stabilnija finansijska situacija starijih građana do kraja decenije.