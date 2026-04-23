Opštinsko veće Paraćin uputilo je Skupštini opštine predlog odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći porodicama iz ove opštine sa decom od prvog do četvrtog razreda osnovne škole za školsku 2026/2027. godinu.

Kako se napominje, ukoliko odbornici usvoje ovu odluku na narednoj sednici, biće donet i pravilnik koji će preciznije urediti način njene primene.

Nakon toga, roditelji i staratelji moći će da podnesu zahtev za isplatu pomoći u iznosu od 10.000 dinara po detetu.

Način isplate jednokratne pomoći

Predviđeno je da sredstva budu uplaćena direktno na tekuće račune roditelja ili staratelja.

Iz opštinskog rukovodstva Praćina isitču da je cilj ove mere je da se olakšaju troškovi školovanja i pruži dodatna podrška porodicama.