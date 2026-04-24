Usvojenom izmenom starosna granica je praktično vraćena sa 66 na 67 godina, a poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković kaže da se time izašlo u susret zahtevima sindikata i potrebama tržišta rada.

"Taj motiv je determinisao na kraju i sve nas koji smo podržali to u parlamentu. Zakon o radu se odnosi na privredna društva, na sve javne ustanove, izuzev javne uprave i smatram da se donekle izlazi u susret sindikatima, ali i potrebama tržišta rada", ističe Nurković, koi je i potpredsednik Skupštine, prenosi portal RTCG.

Time se, kaže, nadomešta nedostatak lekara u bolnicama i domovima zdravlja, gde postoji veliki nedostatak kadra.

Prvi dan primene izmenjenog Zakona o radu, kojim se starosna granica za prestanak radnog odnosa po zakonu podiže na šezdeset i sedam godina, uz najmanje petnaest godina staža, je danas, 24. aprila.