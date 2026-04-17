Dok cene nekretnina u Beogradu i Novom Sadu dostižu izuzetno visoke iznose, pa kvadrat u prestonici često prelazi i 10.000 evra, postoji i deo tržišta koji je i dalje dostupan kupcima sa znatno manjim budžetom. Bilo da je reč o novom stanu, vikendici za odmor ili kući sa velikim placem, u manjim gradovima i ruralnim sredinama Srbije moguće je pronaći nekretnine po ceni polovnog automobila.

Gde su trenutno najniže cene kvadrata u Srbiji

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna cena stanova u novogradnji u Srbiji tokom prvog polugodišta 2024. godine iznosila je 215.481 dinar po kvadratu. Ipak, van velikih urbanih centara cene mogu biti znatno niže.

Najpovoljnija novogradnja trenutno je u Bujanovcu, gde prosečna cena kvadrata iznosi svega 61.013 dinara (nešto više od 500 evra). Pored toga, među najjeftinijima su i Ćuprija sa 79.406 dinara, Negotin sa 87.171 dinar i Prokuplje sa 89.280 dinara po kvadratu.

Majdanpek apsolutni hit

Za kupce koji traže gotove, a pristupačne stanove, Istočna, Južna i Jugozapadna Srbija predstavljaju pravu priliku. U gradovima kao što su Zaječar, Negotin, Leskovac i Vranje stanovi se i dalje nude po ceni nižoj od 1.000 evra po kvadratu.

Posebno se izdvaja Majdanpek, koji je postao svojevrsni fenomen na tržištu nekretnina. U ovom rudarskom mestu dvosoban stan od 50 kvadrata može se kupiti za 15.000 do 20.000 evra, što znači da se cena po kvadratu kreće između 300 i 400 evra. Ovo je naročito povoljno imajući u vidu da su prosečne zarade u ovom gradu veće od 92.000 dinara.

Da povoljnih opcija ima i u Vojvodini, pokazuje primer iz sela Krajišnik (opština Sečanj), udaljenog oko sat i 40 minuta vožnje od Beograda. Tamo se potpuno renoviran i opremljen stan od 60 kvadrata prodaje za 28.000 evra (manje od 500 evra po kvadratu), a u cenu su uključeni kuhinja sa belom tehnikom, nameštaj i čak tri terase.

Kada je reč o većim gradovima u centralnom delu zemlje, Kraljevo se izdvaja kao najpristupačnije. Prosečna oglašena cena iznosi oko 1.400 evra po kvadratu, ali se stanovi mogu pronaći već od 990 evra naviše.

Kuće i vikendice od 3.500 do 12.000 evra

Tržište kuća i vikendica trenutno je izuzetno pristupačno, posebno u područjima sa padom broja stanovnika. U okolini Niša i Zrenjanina kvadrat kuće može koštati i oko 100 evra.

Među aktuelnim ponudama izdvajaju se sledeći primeri:

U Aleksincu se prodaje vikendica na dva sprata površine 105 kvadrata, sa placem od sedam ari, po ceni od 3.500 evra. Objekat je uknjižen, poseduje terasu, vodu i pomoćne objekte.

U Krčedinu, za ljubitelje reke, vikendica od 18 kvadrata na obali Dunava takođe se nudi za 3.500 evra.

U mestu Banatski dvor, u blizini Zrenjanina, dostupna je kuća od 145 kvadrata po ceni od 5.000 evra.

U okolini Boljevca, tačnije u selu Dobro Polje, prodaje se starija kuća od 39 kvadrata sa velikim pomoćnim objektima, na nadmorskoj visini od 370 metara, po ceni od 8.900 evra.

U selu Jovac, kod Ćuprije, nudi se nezavršena, ali kvalitetno zidana kuća od 62 kvadrata za 10.500 evra.

Stručnjaci sa portala za nekretnine navode da ovakve cene odražavaju povećano interesovanje za seoska područja, ali i upozoravaju da su ovakvi objekti najčešće predviđeni za renoviranje.