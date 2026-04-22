Upravo zato se ova tema ponovo našla u centru pažnje na Reditu, gde je jedna korisnica sa Balkana pokrenula raspravu koja je privukla veliki broj komentara. Kako je otkrila, na svadbu ide sama, bez pratnje, pa je zanima koliko se novca u takvim okolnostima poklanja mladencima, piše Dnevno.hr.

"Uskoro me čeka odlazak na svadbu kod prijateljice na koju odlazim sama bez pratnje pa me zanima koliko novca se danas poklanja mladencima?", upitala je ona.

"Ne opterećujem se cenama stolica"

Na svoje pitanje brzo je dobila različite odgovore. "Koliko mogu u tom trenutku… Jednom prijatelju dao sam 300 evra, a drugom 100, iako smo se sva trojica jednako družili. Jednostavno, u trenutku kad su bili svatovi ovog drugog, bio sam u lošoj finansijskoj situaciji. Ja to tako gledam. One gluposti, ovaj mora dati ovoliko, a onaj onoliko, to mi je najveća glupost", bio je jedan od odgovora.

"Muž i ja 200 evra. Ne opterećujem se cenama stolica. Mi smo svoje venčanje u inostranstvu platili sami, pa ne znam iz kog razloga bi trebalo da pokrivamo tuđe. Godinama već idemo na 2-3 venčanja godišnje i ne pada mi na pamet davati više od toga. Jedino smo kao kumovi dali 1.000 evra. I da napomenem da je jedno kumstvo bilo na venčanju koje je doslovno bilo 'roštilj', a isti iznos bismo dali i da je bilo u najluksuznijem hotelu."

"Tuđe kuće neću graditi"

Bilo je onih koji su priznali da sve zavisi kod koga idu i gde.

"Zavisi kome se ide i gde… Mene čeka sada svadba van grada, štaviše, moram na put. Tako će me ceo 'gušt' ispasti 400 evra (sa poklonom). Daću 100 evra. Ako je malo, molim da mi se plate putni troškovi (avion, smeštaj, hrana), pa ću dati i više. Svadbe su se pretvorile u skupljanje novca. Tuđe kuće neću graditi", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala:

"Meni je glupo gledati po stolici. Ako ti je baš dobra prijateljica, onda daš koliko hoćeš, ali ako ti nije baš neka prijateljica, onda daš koliko hoćeš. Ako, recimo, stolica košta 150 evra, onda daš koliko hoćeš, dok, ako je recimo 100 evra, onda daš koliko hoćeš."

Pokrij svoje troškove

"Kad sam išla sama, bez pratnje, prijateljici kao kuma, dala sam 5.000 dinara, bilo je to pre 5 godina. Kad se ženio dečkov brat prošle godine, dali smo mu 1.000 evra, on 700, ja 300."

Jedan par koji se venčao u februaru otkrio je koliko su njima gosti davali na svadbi i ispalo je da su iznosi znatno drugačiji od onih kojima se ljudi hvale na društvenim mrežama.

"Venčali smo se u februaru, većinom su parovi davali 250 – 300 evra, kako ko. Solo prijatelji 130 - 150 evra po koverti."

"Muž i ja ostavljamo 300 evra ako nam je neko onako ne toliko blizak. Ako su nam bliski, onda damo i 400-500 evra. Sve zavisi od toga kome idemo. Ali uzmi u obzir i to da finansijski možemo toliko da damo. Ne mislim da bi svi toliko trebalo da daju, već u skladu sa svojim mogućnostima. A mladenci koji će ti zameriti koliko si dala nisu ti baš pravi prijatelji, pa je bolje da odmah i saznaš da su takvi."

"Ništa ispod 200 evra"

"Nema šanse da dam više od 100 evra. Ako me zoveš da zaradiš na meni, onda me nemoj ni zvati. Ako praviš svadbu zbog dobiti, to je žalosno. Venčajte se u crkvi ili kod matičara i lepo kući s užom porodicom na ručak."

"Ljudi dragi, znate li vi uopšte zašto se daje novac na svadbama? Taj novac daješ da pomogneš mladencima da plate troškove i uz to baš s ciljem da im ostane, kako bi lakše stali na noge u zajedničkom životu. Mislim, ako nemaš da daš više nego što stolica u sali košta, ili čak ni toliko, lud je onaj ko te osudi zbog toga, jer to nije najbitnija stvar. Ali ne pričam o graničnim situacijama gde nemaš ni 2 evra sa strane. Može pričati ko šta hoće, oduzmi sebi nekoliko luksuza mesečno i možeš uštedeti 200 evra. Eto, ako sam ja lud i toliko van realnosti da je 200 evra sulud iznos i da je prosečnom čoveku nedostižan, onda sam nenormalan, priznajem."