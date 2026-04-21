Prema novim pravilima, strani radnici će moći da dobiju radnu dozvolu tek nakon što dostave dokaz o zdravstvenom stanju, uključujući zdravstveni karton i podatke o vakcinaciji. Oni koji nisu vakcinisani u skladu sa hrvatskim programom moraće da se dodatno vakcinišu.

Istovremeno, poslodavci će imati dodatne obaveze. Moraće da dokažu da su radnicima obezbedili adekvatan smeštaj i platu, što će se potvrđivati ugovorom o radu i obaveznim ugovorom o zakupu.

Stroži uslovi smeštaja

Novi pravilnik propisuje i minimalne uslove za smeštaj radnika. Svaki radnik mora imati najmanje 14 kvadratnih metara prostora, uz dodatnih šest kvadrata za svaku narednu osobu. To znači da u stanu od 56 kvadrata može boraviti najviše osam radnika.

Smeštaj mora da ispunjava osnovne uslove za život:

zaseban sanitarni čvor

kuhinju sa ispravnim uređajima

mogućnost provetravanja

odgovarajući nameštaj

dovoljnu visinu plafona

odvojen smeštaj za muškarce i žene, osim ako su članovi porodice

Ograničenje troškova

Kirija za smeštaj neće smeti da prelazi 30 odsto neto plate radnika, a moraće da bude jasno definisana u ugovoru, zajedno sa brojem osoba koje borave u prostoru.

Kazne i stanje na terenu

Podaci pokazuju da je do sada zabeleženo više od 10.700 slučajeva kršenja Zakona o strancima, uz kazne od oko 1,2 miliona evra za poslodavce, najčešće u građevinarstvu, ugostiteljstvu i taksi prevozu.

Za neprijavljeni rad, odnosno rad bez prijave na penzijsko osiguranje, naplaćeno je dodatnih 3,2 miliona evra kazni.

Koliko stranih radnika ima u Hrvatskoj?

Prema zvaničnim podacima, u Hrvatskoj trenutno radi više od 105.000 stranih radnika, najviše iz Bosne i Hercegovine, Filipina, Nepala i Srbije.

U prvom kvartalu ove godine izdato je oko 47.000 radnih dozvola, što je pad od više od 23 odsto u odnosu na prethodni period.

Cilj novih mera

Cilj novih pravila je da se unaprede uslovi rada i života stranih radnika, kao i da se uvede veća kontrola u zapošljavanju, piše Poslovni.