Desetak poljoprivrednih preduzetnika u Srbiji bavi se proizvodnjom trave - tepih staza.

Posao je skup i zahtevan i zato se malo ljudi opredeljuju za ovu proizvodnju, premda kvadrat tepih staze košta četiri evra. Jedan od retkih preduzimača Božidar Lepšanović iz Golubinaca u poslu je skoro 20 godina. Penzioner je i kaže radiće dok bude mogao.

- Proizvodnju travnatih tepih staza nisam izumeo ja - priča Lepšanović.

Tepih trava se na zapadu radi već 50 godina. Ljudi sagrade kuću i pozovu firmu da bi naručili tepih stazu. Pre toga druga firma iznese šut i pripremi teren za postavljanje travnate podloge. Moj posao se ogleda samo u proizvodnji trave, a sve ostalo rade drugi preduzimači.

Travu seje tokom septembra i u prvoj polovini oktobra. Onda je, kaže, bolja setva, mada se može posejati i martu i aprilu. Travnate tepih staze prodaje po celoj Srbiji firmama i domaćinstvima, a šalje ih i u Crnu Goru i Bosnu. Posle setve čije seme kupuje od uvoznika ovde, posejanu travu posle mesec i po dana kada krene da niče obučena radna snaga održava i neguje, što je veliki posao.