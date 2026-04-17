Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali obratio se tokom radne posetu Vašingtonu, gde učestvuje na prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke.

Istakao je da su finansije u Srbiji stabilne, imamo dovoljno goriva, te da je država svetsku krizu kakva se nije desila još od Drugog svetskog rata podnela bolje nego neke svetske sile.

-Što se naših javnih finansija tiče, apsolutno smo stabilni. Imamo dovoljno da reagujemo, ako treba i više, u smislu smanjena akciza kako bi održali stabilnost tržišta naftnih derivata. Nećemo dozvoliti da vidimo nagli porast cena dizela i benzina na pumpama, jer to uništava privredu i dovodi do porasta cena i inflacije. Toga u Srbiji u ovom trenutku nema, a mi ćemo se truditi da ne bude ni u buduće - poručio je Mali u svom obraćanju iz Vašingtona.

Srbija stabilna - snalazi se bolje od ostalih zemalja

Uprkos tome, Mali ističe da se Srbija u takvim okolnostima snalazi bolje od mnogih drugih zemalja.

-Sada više nije zbog blokade koja se dešava u zalivu, nije ni pitanje cene, nego što nema nafte. Neće biti gasa, neće biti ni hrane kao što vidite. Pojedine zemlje pričaju da neće imati hranu za svoje građane. Potpuno poremećeno tržište. Mi imamo stabilnu situaciju kada su finansije u pitanju.

-Nemamo rast u inflaciji kao druge zemlje koje su nestabilne i koje su dozvolile da se cena benzina i cena dizela na pumpama podigne za 30-40 odsto. Naravno, to poskupljuje proizvodnju, to poskupljuje sve i onda imate situaciju u zemljama, čak i regiona, rast inflacije u poslednjih mesec dana, a u Srbiji ga nemate. Tako da, možda će doći i do porasta inflacije u nekom trenutku, ali mi ćemo se truditi da bude minimalan i da ga što više prolongiramo. Nadamo se da će ova kriza biti završena u skorije vreme, jer neće svet izdržati, neće jače i veće sile od Srbije izdržati. Mada, mi smo se pokazali mnogo otporniji na svaku krizu, pa i na ovu - rekao je Mali.

Naglašava da je odgovornom politikom u Srbiji činjenica da imamo goriva za tri meseca, čak i ako se ne popravi situacija u svetu.

-Druge zemlje nemaju prostora, a mi ga imamo. Da uzmemo još neke novce ako je potrebno, da odgovorimo na ovu krizu. Imamo i keš na računu, što je važno, ali ono što je posebno važno odgovornom politikom smo došli do toga da imamo rezervi. Mi sad u ovom trenutku imamo rezerve dizela u našem skladištu za 92 dana, a rezervi benzina za 85 dana. Dakle, ništa se ne desi, u sledećih 3 meseca imamo dovoljno goriva. U takvim uslovima uspevamo da održimo stabilnost - poručio je Mali.