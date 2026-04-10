Nedeljnik iz Južnoafricke republike “Mail & Guardian” objavio je tekst preko cele strane o Expo 2027 u Beogradu. Tekst prenosimo u celosti:

"Kako raste iščekivanje za Expo 2027 u Beogradu, Srbija se pozicionira kao globalno žarište inovacija, kulture i međunarodne saradnje.

Planirana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu, specijalizovana izložba odvijaće se pod temom „Igra za čovečanstvo — sport i muzika za sve“, okupljajući države kako bi istražile ujedinjujuću snagu kreativnosti, sporta i tehnološkog napretka.

Sa više od 130 zemalja koje su potvrdile učešće i više od četiri miliona očekivanih posetilaca, Expo 2027 ima potencijal da postane jedno od najuticajnijih međunarodnih okupljanja decenije.

Za Srbiju, ovaj događaj predstavlja i globalnu prezentaciju i temeljni stub njene nacionalne razvojne strategije „Skok u budućnost — Srbija 2027“, koja obuhvata velika ulaganja u infrastrukturu, digitalizaciju i održivi rast.

U globalnom kontekstu, Južna Afrika razmatra svoje učešće, prepoznajući izložbu kao stratešku platformu za jačanje međunarodnih partnerstava, promociju investicija i predstavljanje svojih kulturnih i ekonomskih potencijala.

Visoka delegacija Južne Afrike nedavno se sastala sa srpskim partnerima u okviru procesa procene. Delegaciju su činili generalni direktor Odeljenja za sport, umetnost i kulturu Mandisaj Čikvatamba, direktor međunarodnih odnosa u istom resoru Džon Mogašoa, kao i politički savetnik u ambasadi Južne Afrike u Atini Džajmal Anand.

Njihova poseta naglasila je razmatranje učešća Južne Afrike na Expo 2027, kao i nameru da se istraže smisleni načini uključivanja.

Ključnu ulogu u omogućavanju ovih kontakata imao je počasni konzul Južne Afrike u Srbiji, profesor Marko Bumbasirević, čiji su napori pomogli povezivanju delegacije sa važnim kulturnim i institucionalnim akterima u Srbiji.

Među značajnim momentima posete bila je i tura kroz Muzej afričke umetnosti — prvi i jedini muzej u jugoistočnoj Evropi koji je u potpunosti posvećen afričkoj umetnosti i kulturi.

Poseta je otvorila razgovore o potencijalnom prisustvu Južne Afrike u ovoj instituciji tokom Expo 2027.

Takav projekat bi omogućio autentičnu platformu za predstavljanje bogatog umetničkog nasleđa Južne Afrike, uz istovremeno jačanje kulturne diplomatije između dve zemlje.

On takođe pruža priliku da se učešće Južne Afrike proširi izvan klasičnog nacionalnog paviljona, uključujući njenu kulturnu priču u okvir već postojeće evropske institucije posvećene afričkom izrazu.

Potencijalno učešće Južne Afrike odražava i širu regionalnu dinamiku, s obzirom na to da su njeni susedi, Lesoto i Esvatini, već potvrdili svoje učešće na izložbi. Ova regionalna zastupljenost ukazuje na sve veću vidljivost južne Afrike na globalnoj sceni i otvara prostor za zajedničko pripovedanje, kulturne prezentacije i inicijative za promociju investicija.

Centralne teme izložbe — sport, muzika, inovacije i kreativnost — usko se poklapaju sa nacionalnim identitetom Južne Afrike. Sport, posebno, već dugo predstavlja snažnu ujedinjujuću silu u južnoafričkom društvu, dok muzika i kreativne industrije nastavljaju da igraju ključnu ulogu u kulturnom izražavanju i ekonomskom razvoju. Ove zajedničke vrednosti pozicioniraju Južnu Afriku kao prirodnog učesnika u široj priči izložbe.

Srbija koristi Expo 2027 kao pokretač transformacije. Izložbeni prostor u Surčinu, koji se prostire na 25 hektara, obuhvatiće nacionalne paviljone, Expo selo, tematske parkove i naprednu infrastrukturu osmišljenu da podrži i sam događaj i dugoročni urbani razvoj.

Značajna ulaganja usmeravaju se i u transport, energetiku i digitalnu infrastrukturu, čime se dodatno učvršćuje ambicija Srbije da se pozicionira kao regionalni lider u oblasti inovacija.

Jedna od istaknutih inicijativa jeste integracija najsavremenije tehnologije u program izložbe, uključujući i održavanje Gitex AI Serbia 2027. godine.

Ovaj događaj će okupiti svetske lidere u oblasti veštačke inteligencije i digitalne transformacije u Beogradu, dodatno jačajući njegov značaj u sve više tehnološki orijentisanom svetu.

Za Južnu Afriku, učešće na Expo 2027 donosi brojne strateške koristi. Ono pruža platformu za promociju trgovine i investicija, posebno u sektorima kao što su obnovljivi izvori energije, turizam i digitalna ekonomija.

Takođe omogućava jačanje diplomatskih veza sa Srbijom i širim evropskim regionom, uz istovremeno učvršćivanje njene uloge kao jednog od vodećih glasova Globalnog juga.

Podjednako važno je i predstavljanje kulturne raznolikosti Južne Afrike. Od tradicionalnih umetničkih formi do savremenog dizajna i muzike, kreativne industrije ove zemlje imaju potencijal da očaraju globalnu publiku.

Prisustvo na Expo 2027 omogućilo bi Južnoj Africi da ispriča svoju priču na dinamičan i privlačan način.

Posetioci Beograda imaće priliku da istraže i bogato kulturno nasleđe grada. Ikonične lokacije kao što su Trg republike, živahna Knez Mihailova ulica i veličanstveni Hram Svetog Save pružaju uvid u istoriju i tradiciju Srbije, dok moderni Beograd na vodi prikazuje njen savremeni urbani razvoj.

Kako se pripreme ubrzavaju, Expo 2027 Beograd se oblikuje kao mnogo više od globalne izložbe — on postaje platforma za povezivanje, saradnju i zajednički napredak.

Sa regionalnim partnerima već uključenim i obećavajućim oblicima saradnje koji se naziru, scena je spremna da Južna Afrika da značajan doprinos ovom globalnom događaju.

Bilo kroz inovacije, kulturu ili saradnju, njeno prisustvo na Expo 2027 ima potencijal da odjekne daleko izvan izložbenog prostora — jačajući veze, otvarajući nove mogućnosti i slaveći zajednički ljudski duh koji leži u srcu teme „Igra za čovečanstvo“, navodi južnoafrički nedeljnik.