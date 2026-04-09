Fudbaler Bajerna iz Minhena, Majkl Olise, koji je bio jedan od najboljih u velikoj pobedi protiv Reala u Madridu, mogao bi na leto da se preseli u špansku prestonicu.

Bivši napadač Kristal Palasa impersionirao je fudbalsku javnost posle prvog meča četvrtfinala Lige šampiona – 2:1. Imun nije ostao ni predsednik „kraljevskog kluba“ Florentino Perez, koji ga je prema navodima medija stavio na listu prioriteta kada je reč o transferima za nastupajuće leto i prelazni rok. Novinar Kristijan Falko tvrdi da je Perez bio „opčinjen fudbalskim sposobnostima Francuza u utorak uveče stavivši ga na vrh liste želja“.

Real je navodno spreman da ponudi Bajernu između 160 i 165 miliona evra, ali isti izvor dodaje da nemački gigant ne želi da pusti jednog od svojih najboljih igrača koji ima ugovor do juna 2029. godine.