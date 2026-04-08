Prema kalendaru isplata koji je zavnično objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), isplata penzija za kategoriju zaposlenih počeće sutra.

Naime, kako se precizira, isplata penzija za mart penzionerima iz kategorije zaposlenih bilo da penzije primaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili na šalterima isporučnih pošta kreće 9. aprila, navodi se na zvaničnoj stranici Fonda PIO.

Isplata za 1.417.558 korisnika

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz februara 2025. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposlenih je 1.417.558.

Od ovog broja starosnu penziju prima 940.337 osiguranika, invalidsku penziju 194.683 osiguranika i porodičnu penziju 282.538 korisnika.