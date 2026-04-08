Prema danas objavljenim podacima Evrostata, proizvođačke cene su pale za tri odsto međugodišnje u evrozoni i za 2,7 odsto u Evropskoj uniji.

Glavni faktor februarskog pada bila je energija, čije su cene u evrozoni smanjene za 2,4 odsto u odnosu na januar, dok su bez energetskog sektora proizvođačke cene blago porasle za 0,1 odsto.

Rast je zabeležen kod intermedijarnih dobara 0,3 odsto, kapitalnih dobara 0,3 odsto i trajnih potrošačkih dobara 0,2 odsto.

Na nivou država, najveći mesečni pad cena zabeležen je u Španiji 3,1 odsto, Irskoj 2,6 odsto i Portugaliji 1,8 odsto, dok su najveći rast imale Hrvatska 3,8 odsto, Finska 2,7 odsto i Litvanija 1,8 odsto.

Posmatrano godišnje, energija je takođe bila ključni faktor sa padom od čak 11,7 odsto u evrozoni, dok su ostale kategorije beležile umereni rast, uključujući trajna potrošačka dobra 2,5 odsto i kapitalna dobra 1,6 odsto.

Podaci ukazuju da su pritisci na proizvođačke cene u Evropi početkom godine bili slabiji, ali bi noviji geopolitički razvoj mogao da promeni taj trend u narednim mesecima.