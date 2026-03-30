Danas racionalno korišćenje rerne nije luksuz, već potreba. U vremenu rasta cena energenata i brige za životnu sredinu, svaka kilovat-sat je važna. Male promene u načinu pripreme hrane mogu zaštititi novčanik, ali i planetu. Svako nepotrebno uključivanje, produženo pečenje i nepažljivo rukovanje ostavlja trag na kućnom budžetu.

Čuvajte toplotu

Svaki put kada otvorimo vrata rerne bez potrebe, toplota izlazi, a uređaj mora da radi jače da bi dostigao željenu temperaturu, što znači veću potrošnju struje i veći račun. Takođe, mnogi zagrevaju rernu više nego što je potrebno, misleći da će hrana brže biti gotova. U stvarnosti, previsoka temperatura samo rasipa energiju.

Jedna od najefikasnijih strategija je isključivanje rerne nekoliko minuta pre kraja pečenja. Hrana se nastavlja termički obrađivati zahvaljujući akumuliranoj toploti u zidovima rerne i zagrejanom vazduhu, što omogućava da jelo dobije završnu boju, teksturu i sočnost bez dodatne potrošnje struje.

Bolje planiranje kuvanja

Stručnjaci upozoravaju da se velike količine energije troše zbog lošeg planiranja. Pečenje jednog jela umesto više istovremeno znači da rerna mora da se ponovo zagreva, a svako zagrevanje troši najviše energije. Čak i najbolja tehnologija, poput energetski efikasnih programa, ne može nadoknaditi nepažnju korisnika.

Redovno čišćenje rerne

Još jedan skriveni problem je prljava rerna. Naslage masnoće otežavaju ravnomerno zagrevanje, produžavaju vreme pečenja i povećavaju potrošnju struje. Redovno čišćenje nije samo pitanje higijene, već i značajna ušteda energije.

Uz ove jednostavne promene, svaka domaćica ili domaćin može pripremati hranu uz minimalnu potrošnju struje i bez griže savesti, piše Telegraf.